Economie et sécurité au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus jeudi consacrent de larges commentaires à l’institution du Médiateur, à la filière oléicole, au démantèlement d’une cellule terroriste au nord-est dans le Royaume et à l’adhésion du Maroc à l’alliance Smart Africa.+Le Matin+ rapporte que l’institution du Médiateur du Royaume a reçu un total de 75.188 doléances entre 2011 et 2018, soit une moyenne de 9.398 plaintes par an, et une augmentation moyenne de 2,93 pc du nombre de plaintes, selon le rapport annuel d’activité de cette institution pour 2018.

L’institution s’est saisie, dans le cadre de ses attributions, d’un total de 17.373 plaintes, et a émis à leur égard 1.941 recommandations, couvrant ainsi 11 pc des plaintes rentrant dans le cadre de ses attributions avec un taux moyen de 14,2 pc, précise le rapport, notant que l’administration n’a mis en application que 761 recommandations, soit 39,2 pc, alors que les 60 pc restants n’ont toujours pas encore été appliqués, précise le quotidien.

+Aujourd’hui le Maroc+ indique que la filière oléicole participe à hauteur de 6 % dans la formation du PIB agricole au niveau de l’amont et à hauteur de 15 % aux exportations agroalimentaires nationales.

Elle représente une source importante d’emplois en procurant plus de 47 millions de journées de travail par an, soit l’équivalent de 190.000 emplois permanents.

Cette filière contribue également à la satisfaction des besoins du pays en huiles alimentaires en couvrant près de 20% de ces besoins et en assurant l’équilibre de la balance commerciale avec une entrée moyenne de devises équivalente à 1,5 milliard DH/an.

Au volet sécuritaire, +Al Bayane+ fait savoir que dans le cadre des efforts continus déployés pour lutter contre le danger terroriste, le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a réussi en coordination avec la police nationale espagnole, à démanteler une cellule terroriste partisane de « Daech », porteuse de projets terroristes et composée de 4 membres âgés entre 24 et 39 ans.

Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération entre les services de sécurité marocains et espagnols, a permis d’arrêter 3 individus s’activant dans la région de Farkhana et Béni Nsar (Nador), dont le frère d’un combattant présent sur la scène syro-irakienne, indique un communiqué du BCIJ.

+L’Economiste+ rapporte que le Maroc rejoint l’alliance SMART AFRICA, qui a pour ambition de hausser la compétitivité de l’Afrique à travers les nouvelles technologies de l’information, dans l’économie du savoir et dans l’économie mondiale, est-il rappelé.

La cérémonie d’officialisation de cette adhésion a eu lieu lors d’une rencontre organisée par la Fédération des technologies de l’information des télécommunications et de l’Offshoring (APEBI). Une rencontre qui a été consacrée également à la restitution des recommandations dégagées à partir d’un travail de réflexion mené par l’APEBI sous le thème « Le Digital au cœur du modèle de développement du Maroc ».