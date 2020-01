Economie, diplomatie et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mercredi se focalisent sur nombre de sujets notamment la cyber-sécurité dans le domaine de l’aviation civile, la politique de l’eau, les visas délivrés par la France au Marocains et la première journée de la CAN-2020 de futsal à Lâayoune.+Al Bayane+ rapporte que l’innovation et la cyber-sécurité dans le domaine de l’aviation civile sont sous les feux des projecteurs à Marrakech, à l’occasion d’un séminaire interrégional, dont les travaux ont démarré dans la cité ocre.

Initié conjointement par la Conférence européenne de l’Aviation civile (ECAC), l’Organisation arabe de l’Aviation civile (ACAO) et la Commission de l’Aviation civile africaine (AFCAC), avec l’appui du ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, ce Conclave est marqué par la présence de 30 experts internationaux qui vont animer et modérer les différentes sessions de cette rencontre, ainsi que de plus de 140 participants représentant une quarantaine de pays, sept organisations internationales et une quinzaine d’industriels, fait savoir le journal.

Ce séminaire s’assigne pour principaux objectifs de discuter et de débattre de l’impact de l’innovation sur la sûreté de l’aviation, d’examiner les récentes solutions innovantes inhérentes à la sûreté de l’aviation, ainsi que les risques existants et les mesures de mitigation.

+Bayane Al Yaoum+ se fait l’écho d’une déclaration du chef de gouvernement Saad Dine El Otmani qui a affirmé que le Maroc devient, d’année en année, moins dépendant de la pluviométrie.

En réponse à une question centrale sur « la politique de l’eau » lors de la séance mensuelle consacrée à la politique générale à la Chambre des représentants, El Otmani a souligné que le Royaume est devenu, en dépit de l’importance de la pluviométrie, moins dépendant des aléas du climat sur le plan économique ainsi qu’au niveau du Produit intérieur brut (PIB).

Relevant que les besoins du Maroc en eau devraient augmenter progressivement en raison de l’accroissement de la population, prévu pendant les trente prochaines années, parallèlement à la baisse continue des précipitations, le chef du gouvernement a indiqué que l’exécutif demeure engagé à mettre en service deux à trois barrages chaque année.

+Aujourd’hui le Maroc+ précise la France a délivré en 2019 3.534.996 visas contre 3.572.326 en 2018, soit une baisse de 1%. Le Maroc est le troisième pays à qui la France a délivré le plus de visas.

Les statistiques provisoires de la Direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur font état de 346.032 visas délivrés en 2019 contre 334.019 en 2018, soit 12.013 visas de plus.

A noter que les données définitives seront diffusées le 12 juin 2020. La Chine reste le premier pays d’origine des titulaires de visas, avec 757.500 visas délivrés en 2019 contre 876.559 en 2018, croit savoir la publication.

Au volet sportif, +Le Matin+ indique que la Guinée équatoriale a battu l’Ile Maurice 4-2 (groupe A), en match d’ouverture de la 6e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Futsal Total 2020 disputé mardi à la Salle Hizam à Laâyoune.

Les buts de la sélection équato-guinéenne ont été inscrits par Roberto Tobi, Carlos Daniel, Junior Wheeler et Vicente Bualo, alors que ceux de l’Ile Maurice ont été l’oeuvre de Jean Jocelyn et Louis Pithia. Lors du deuxième match de ce groupe, le Maroc a battu la Libye sur le score de 3 à 0.

Le groupe B est composé de l’Égypte, de la Guinée, de l’Angola et de la Mozambique.