Ebola : des experts planchent au Congo sur une stratégie de riposte sous-régionale

Les experts des Etats membres de la Conférence Internationale de la région des Grands Lacs (CIRGl) sont en conclave vendredi et samedi à Brazzaville pour bâtir une stratégie de riposte communautaire contre Ebola et parvenir à un plan sous-régional de recherche de financements auprès des partenaires pour venir à bout de cette maladie.« Les présentes assises expriment à la fois notre solidarité fraternelle, le sens du devoir et la conscience collective d’un danger qui pèse sur nos têtes comme l’épée de Damoclès », a déclaré le ministre congolais des Affaires étrangères et des Congolais de l’étranger, Jean Claude Gakosso qui ouvrait les travaux de cette réunion.

Pour lui, « ce qui est urgent, c’est de juguler ce fléau ravageur, de l’éradiquer totalement afin d’empêcher que les populations de notre espace géographique soient plus longtemps exposées à ce danger de mort».

Prenant la parole, le Secrétaire général de la CIRGl, Onyango Kakoba et la ministre congolaise de la Santé, de la Population, de la Promotion de la femme et de l’Intégration de la femme au développement, Jacqueline Lydia Mikolo, ont exhorté les experts de la CIRGL à partager leurs expériences afin de parvenir à une coordination des actions de la riposte contre le virus Ebola dans l’espace sous-régional.

Pour rappel, le virus Ebola qui sévit à l’est de la RDC depuis 2018 a déjà fait près de 2000 morts et des cas confirmés ont été signalé en Ouganda.