Donald Kaberuka nommé expert de l’ONU pour les déplacements internes

L’Assemblée générale des Nations Unies a nommé, vendredi, le Rwandais Donald Kaberuka, ancien président de la Banque africaine de développement (BAD), membre de son groupe de haut niveau sur les déplacements internes, a appris APA de source officielle.Ce premier groupe d’experts de haut niveau rassemble les compétences des gouvernements, des organisations internationales, de la société civile et du secteur privé. Il comprend également des représentants de pays particulièrement touchés par les déplacements internes.

Des rapports indiquent que l’année dernière, le nombre de personnes déplacées à la suite d’un conflit a atteint le chiffre record de plus de 41 millions.

La même année, 17 millions de personnes supplémentaires ont été déplacées par des catastrophes naturelles.

Le Secrétaire général de l’ONU a chargé ce groupe d’experts de trouver des solutions concrètes à long terme et de sensibiliser davantage les États membres et les Nations Unies aux déplacements internes afin qu’ils améliorent leurs efforts pour aider toutes les personnes touchées, y compris les personnes déplacées et leurs communautés d’accueil.

Le dernier Rapport Afrique 2019 sur les déplacements internes indique que l’Afrique abrite plus d’un tiers de la population mondiale déplacée de force. Il montre qu’au 31 décembre 2018, le continent comptait quelque 17,8 millions de personnes déplacées.

Des millions de personnes sont forcées de fuir leur foyer ou leur lieu de résidence habituel chaque année, notamment dans le contexte de conflits, de violence, de projets de développement, de catastrophes et de changements climatiques, et restent déplacées dans leur pays de résidence, note le rapport.