Dominique Ouattara marraine des 25 ans du Salon du chocolat de Paris

Le Salon du chocolat de Paris, un événement mondial réunissant les chocolatiers, les industriels du cacao et les professionnels de la pâtisserie, célèbre le mardi 29 octobre 2019 ses 25 ans, avec pour marraine Dominique Ouattara, la Première dame de Côte d’Ivoire.La soirée inaugurale de ce salon, prévue à Porte de Versailles Pavillon 4, est organisée en faveur de la Fondation Children of Africa, dont la fondatrice et présidente est Mme Dominique Ouattara.

Ce salon célèbre pour cette édition anniversaire les 25 ans de passion et de créativité des acteurs dans le secteur. La Côte d’Ivoire est le premier pays producteur mondial de cacao avec près de 2 millions de tonnes.