Diamond League: les ivoiriens Ta Lou et Cissé trainent les pieds à Monaco

Les athlètes ivoiriens Marie-Josée Ta Lou et Arthur Cissé ont trainé les pieds, vendredi soir, à Monaco (Principauté de Monaco), lors de la 9è étape de la Diamond League 2019 en terminant respectivement 6è et 7è du 200 m féminin et du 100 m masculin.Ta Lou a franchi la ligne d’arrivée du 200 m à la 6è place avec un temps de 22 »66, soit 58 millisecondes en dessous de son meilleur record personnel sur cette distance. Cette finale du stade Louis II de Monaco a été remportée par la Bahamienne Shaunae Miller-Uibo (1ère avec un chrono de 22 »09), suivie de la Jamaïcaine Elaine Thompson (2è en 22 »44) et de Dafne Schippers des Pays-Bas (3è), qui ferme la marche de ce podium avec son chrono de 22 »45.

Pas de réussite non plus pour Arthur Cissé, l’autre ivoirien en lice pour ce meeting Herculis de Monaco. Comme sa compatriote, Cissé a aussi fini sa course à l’avant dernière place (7è) avec un temps de 10 »25. Le podium de cette épreuve du 100 m masculin a été remporté par le trio Américain Justin Gatlin (1er en 9 »91), Noah Lyles (2è en 9 »92) et Michael Rodgers (3è avec une réalisation de 10 »01).

A l’issue de cette 9è étape, Dafne Schippers occupe la tète du classement général du 200 m féminin avec 23 points. La Néerlandaise est suivie par la Britannique Dina Asher-Smith (2è avec 22 points) et Elaine Thompson de la Jamaïque (3è avec 21 points).

Quant à Marie-Josée Ta Lou, elle se positionne au 1er rang du classement général du 100 féminin avec ses 18 points. Blessing Okagbare et Dina Asher-smith occupe la 2è et la 3è place de ce tableau avec respectivement 15 et 14 points.

La ville de Londres (Grande Bretagne) abritera les 20 et 21 juillet prochain, la 10è étape de la League de diamant 2019.