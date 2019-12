Développement, politique et religieux au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce lundi se focalisent sur le travail de la commission spéciale sur le Modèle de Développement, le bilan de 20 ans de Bayt Mal Al-Qods et la 3ème session du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains.+Aujourd’hui Le Maroc+ écrit que « le compte à rebours a déjà commencé », pour la Commission spéciale sur le modèle de développement, qui tient aujourd’hui sa réunion inaugurale.

Pour le quotidien, la composition de la commission a tenu toutes ses promesses avec la présence de grands noms dans des domaines aussi grands que variés.

Ces membres doivent rencontrer d’innombrables personnalités dans différents domaines d’activités, fait savoir le quotidien, expliquant que le but est de sortir avec des résultats probants et à la hauteur des attentes de tous les Marocains.

Abordant dans le même sens, +L’Economiste+ estime que la diversité du casting confirme les ambitions dans une démarche qu’il est permis de ranger au rayon des initiatives d’administration consultative.

Le modèle de développement se voit apporter au fonctionnement démocratique une occasion de renouvellement méthodologique, soutient la publication, notant que les transformations qui doivent être négociées sont censées être incarnées par les différentes composantes de la société.

Le succès n’est pas d’emblée assuré, prévient-il, soulignant que la commission a aujourd’hui le bénéfice du doute. Mais dans un peu plus de six mois, elle ne sera pas évaluée à ses têtes mais à ses faits.

+Le Matin+ se fait l’écho du Directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui qui a fait savoir que l’Agence a réalisé en 20 ans des projets structurants d’une valeur de 60 millions de dollars.

S’exprimant lors d’un colloque organisé par l’agence à l’occasion de la commémoration du cinquantenaire de la création de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) sur « les aspects de l’action sociale à Al-Qods à travers l’expérience de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Asharif », M. Cherkaoui a affirmé que ces projets ont été initiés dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’habitat, mais aussi en matière de promotion de la femme, les jeunes et l’enfance. S’y ajoutent, selon lui, les programmes d’assistance sociale qui couvrent les différents quartiers de la ville sainte, au bénéfice de toutes les catégories sociales, qu’il s’agisse de populations de confession chrétienne ou islamique.

+Rissalat Al Oumma + rapporte que le Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains tiendra sa troisième session à Fès les 17 et 18 décembre courant.

Cette session verra la participation des membres du Conseil supérieur de la Fondation, à savoir 357 oulémas issus de 32 pays africains, dont 90 femmes, ainsi que 20 membres marocains, dont 4 femmes, indique un communiqué de la Fondation, cité par le journal.

Le projet du programme annuel de la Fondation au titre de l’année 2020 sera examiné et approuvé lors de cette session, tandis que les quatre commissions permanentes (la Commission des activités scientifiques et culturelles, la Commission des études de la Charia, la Commission chargée de la revitalisation du patrimoine islamique africain et la commission de la communication, de la coopération et du partenariat) seront activées.

Sur un autre registre, +L’Opinion+ souligne que la santé publique est le miroir sincère qui révèle le niveau de développement ou d’arriération d’un pays, faisant remarquer que durant ces dernières années, « notre secteur de la Santé a enregistré une incontestable régression ».

Dans ce sillage, la publication regrette que le ministre de l’Economie et des Finances ait choisi de surtaxer la cigarette électronique, qui est « un moyen de sevrage tabagique efficace », tout en maintenant inchangé le taux d’imposition de la cigarette réelle, dont on sait tous le danger pour la santé et le coût en matière de sécurité sociale.