Deux morts et 17 blessés dans un accident de la circulation pendant la Noël à Abidjan

Un accident de la circulation a fait deux morts et dix-sept blessés sur l’axe N’Dotré-Yopougon reliant le Nord et l’Ouest d’Abidjan mercredi soir pendant les festivités de la Noël, a annoncé jeudi le Groupement des sapeurs-pompiers militaires ( GSPM) dans une note d’information.« Le mercredi 25 décembre 2019 aux environs de 21 heures, le GSPM a été alerté pour un accident de la circulation à Yopougon ( Route N’Dotré, hauteur cité Ado). Sur les lieux, il s’agit d’une collision entre un mini-car de transport et un véhicule de particulier avec un bilan lourd de 19 victimes dont un incarcéré et deux décès certains», rapportent les pompiers.

Après les manœuvres de désincarcération, précisent les « soldats du feu», les 17 blessés ont été transportés par ambulance au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville (Sud d’Abidjan).

Les accidents de la circulation ont fait 12 564 victimes dont 303 morts en Côte d’Ivoire au premier semestre 2019 selon le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM).