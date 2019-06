Des soeurs parricides en Russie, symbole du fléau des violences domestiques

Le cas de trois jeunes filles devant être jugées pour l’assassinat de leur père, dont elles ont dénoncé les constantes violences et agressions sexuelles, a secoué la Russie, où les militants regrettent l’indifférence entourant le fléau des violences domestiques.

Dans l’attente de leur procès, un tribunal moscovite a prolongé mercredi l’assignation à résidence de Krestina, Angelina et Maria Khatchatourian, accusées d’avoir préparé ensemble le meurtre de leur père Mikhaïl en juillet 2018. Elles étaient alors âgées respectivement de 19, 18 et 17 ans.

Alors qu’elles encourent jusqu’à 20 ans de prison, leur avocat invoque la légitime défense, tout comme des associations de protection des droits des femmes, qui militent pour une aide psychologique plutôt que des peines de prison ferme.

Les soeurs Khatchatourian ont été battues « pratiquement tous les jours » par leur père, qui les agressait sexuellement de manière régulière et sur lesquelles il lui arrivait de tirer avec un pistolet à air comprimé, a expliqué à l’AFP leur avocat, Alexeï Liptser.

Des voisins et des proches avaient averti la police, qui comme souvent en Russie n’avait pas pris l’affaire au sérieux. Selon M. Liptser, Mikhaïl Khatchatourian avait des relations au sein des forces de l’ordre.

Après une tentative de suicide en 2016 de Krestina, l’aînée, et un incident au cours duquel leur père avait utilisé contre elles du gaz lacrymogène, les trois soeurs se sont convaincues que « si elles n’agissaient pas, l’une d’elles allait mourir », selon leur avocat. Une fois leur père endormi, elles l’ont lardé de dizaines de coups de couteaux.

– « L’enfer » –

Dans un pays où les violences domestiques sont rarement abordées dans le débat public, et où certaines formes de violences au sein du cercle familial ont été dépénalisées par décret présidentiel en 2017, l’affaire des soeurs Khatchatourian a soulevé une vague d’indignation.

« Les filles vivaient l’enfer. Elles ont sauvé leurs vies car elles savaient que personne ne pouvait les aider : ni la police, ni les voisins, ni leurs enseignants », a assuré à l’AFP Anna Rivina, directrice d’un centre d’aide juridique pour les victimes de violences conjugales.

« Les violences domestiques contre les femmes ne sont pas reconnues par l’Etat et il n’existe aucun mécanisme juridique pour les protéger », ajoute-t-elle, critiquant la couverture de ces affaires par les médias seulement lorsqu’il y a « des blessés, des morts ou des membres coupés ».

En décembre 2017, une autre affaire avait fait scandale: celle de Margarita Gratcheva, dont le mari avait tranché ses mains à la hache après l’avoir torturée dans une forêt près de Moscou. Un mois auparavant, la jeune femme avait déposé une plainte, ignorée par la police.

Anna Rivina regrette qu’un débat ne puisse avoir lieu « sans toutes ces histoires horribles ».

Plus de 160.000 personnes ont signé une pétition en ligne appelant à la libération des soeurs Khatchatourian. D’autres ont manifesté en signe de solidarité devant le siège du parquet ou le tribunal.

– Un précédent –

Aliona Popova, figure des droits des femmes en Russie, estime que la reconnaissance de culpabilité des jeunes filles aurait des conséquences « catastrophiques ».

« Il y aura plus de morts », prédit-elle, tout en affirmant que ce procès permettra de savoir si « l’Etat soutient les agresseurs ou leurs victimes » et créera un précédent pour d’autres affaires.

Parmi elles, celle de Daria Ageny, 19 ans, qui risque neuf ans de prison pour avoir frappé son agresseur avec un couteau, ou encore Kristina Chydoukova, 28 ans, qui pourrait écoper de 15 ans pour avoir poignardé à mort son compagnon violent lors d’une dispute.

« Comme il n’y a pas de loi contre les violences domestiques, les femmes doivent se défendre seules. Et quand elles le font, c’est perçu comme un meurtre et non comme de la légitime défense », regrette Mme Popova, précisant que la majorité des cas aboutissent à la prison.

La prise de conscience croissante des violences domestiques soulève néanmoins un « immense espoir », affirme la militante.

Selon elle, les campagnes d’information ont mené récemment à de petites victoires. L’an dernier, un tribunal de Nakhodka, en Extrême-Orient, a ainsi annulé la condamnation à trois ans de prison d’une femme de 39 ans qui avait tué son mari violent. Elle s’était plainte auprès de la police, sans résultat.