Des journées portes ouvertes sur la sécurité nucléaire prévues le 07 novembre prochain à Abidjan

Des journées portes ouvertes sur la radioprotection, la sûreté et la sécurité nucléaire sont prévues les 07 et 08 novembre prochains à Abidjan, a appris mardi auprès de l’Autorité de Radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire (ARSN), une institution qui se veut une autorité de régulation indépendante en matière de pratiques ou d’activités liées à l’utilisation des rayons ionisants .Selon Pr Kouassi Goffri Marie-Chantal, la directrice générale de l’ARSN, ces journées visent notamment à vulgariser les actions et misions de son institutions auprès des populations ivoiriennes.

« Ces journées ont pour objectif de faire connaître l’ASRN et sensibiliser les populations. Elles seront meublées par des expositions, des conférences et des formations », a expliqué Pr Kouassi Goffri au cours d’une rencontre d’échanges avec la presse.

Auparavant, la directrice de l’ARSN a passé en revue les domaines de compétences, les missions et objectifs de son institution. De cette présentation, l’on retiendra que l’ARSN a été créée par la loi 231-701 du 10 octobre 2013 portant sûreté et sécurité nucléaire et protection contre les dangers des rayons ionisants.

Elle conseille, sensibilise, contrôle et veille à la conformité des installations et des activités en adéquation avec les enjeux nationaux, régionaux et internationaux. L’ARSN a pour mission de renforcer le régime national de sécurité de la population, des biens et de l’environnement face aux risques liés à l’utilisation des rayonnements ionisants.