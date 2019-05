Des journalistes Africains formés sur le développement durable par la BAD à Abidjan

Vingt et sept journalistes issus de différentes régions de l’Afrique ont entamé jeudi au siège de la Banque africaine de développement (BAD) à Abidjan, une formation sur les questions du développement durable avec à la clé la visite d’un pôle de croissance à Yamoussoukro.Durant trois jours, ces journalistes seront instruits sur le développement durable et le Programme High 5 de la BAD, la feuille de route de l’institution financière, qui met l’accent sur cinq grandes priorités pour transformer la qualité de vie des populations africaines.

Les High 5 prônent notamment une croissance inclusive et verte. Elles allient l’Agenda 2030 de l’Organisation des Nations-Unies (ONU) ainsi que l’Accord de Paris sur le climat à l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA).

Cet atelier vise à amener les journalistes participants, au-delà des déclarations et des communiqués de presse, à diagnostiquer les besoins réels des communautés à travers l’Afrique, avec des regards de décideurs pour comprendre que le monde des affaires peut jouer un rôle dans le développement durable.

A Yamoussoukro, la capitale politique du pays, située dans le centre ivoirien, les journalistes auront à faire, vendredi, un reportage dénommé « Projet Bélier ». Cela devrait leur permettre d’enquêter, analyser et de rendre compte dans des groupes de travail.

Selon Victor Oladokun, directeur de la communication et des relations extérieures de la BAD, « les journalistes ont un rôle critique dans le plaidoyer » pour une croissance inclusive et un développement durable du continent.

La formation, faite en collaboration avec la Fondation Reuters, propose des outils et des astuces pour identifier des idées innovatrices susceptibles de répondre aux besoins des populations dans leurs pays. Et ce, en vue de susciter le débat autour du développement durable.

La Fondation Thomson Reuters, la branche caritative du Groupe Thomson Reuters et leader mondial de l’information, propose aux journalistes professionnels une formation continue autour de sujets diverses et du principe d’une couverture indépendante, factuelle et fiable de l’actualité.