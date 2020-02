Des députés ivoiriens s’engagent à promouvoir la vision du RHDP pour sa victoire en 2020

Le mouvement Synergie 2020, une organisation regroupant une quinzaine de députés proches du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, parti présidentiel), s’est engagée mercredi à Abidjan à promouvoir la vision et le programme de ce parti politique pour sa victoire à la présidentielle de 2020.«Nous allons expliquer aux gens notre vision, la vision du RHDP et les valeurs du RHDP. Nous allons expliquer le programme du RHDP pour que quel que soit le candidat que nous allons choisir, il puisse être élu au soir du 31 octobre 2020», a annoncé le député Mahamadou Kébé, le président de ce mouvement qui s’exprimait lors d’un échange avec la presse.

A cette occasion, il a passé en revue les derniers développements de l’actualité politique ivoirienne, se félicitant des acquis de la gouvernance du président ivoirien Alassane Ouattara. Poursuivant, M. Kébé entouré de certains membres de Synergie 2020 a réitéré l’engagement de son organisation « à jouer sa partition » dans l’animation de la vie politique en Côte d’Ivoire.

« Pour ce qui nous concerne à Synergie 2020, nous prendrons notre part de responsabilité. Nous irons partout où il faut. Nous poserons toutes les actions qu’il faut pour que 2020 soit une année paisible… Le RHDP triomphera au soir du 31 octobre 2020 quel que soit son candidat », a indiqué M. Kébé.