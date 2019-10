De fortes pluies avec orages annoncées en Côte d’Ivoire du 11 au 13 octobre (Météo)

La Société d’exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (SODEXAM, Météo) a annoncé vendredi dans une note d’information parvenue à APA, de fortes pluies avec orages sur l’ensemble de la Côte d’Ivoire sur la période du vendredi 11 au dimanche 13 octobre 2019.« Selon les prévisions météorologiques, l’ensemble du pays enregistrera de fortes pluies avec orages sur la période du vendredi 11 au dimanche 13 octobre 2019. Les régions du Gontougo, du Bounkani, de l’Indénié, du Sud Comoé, du Tonkpi et du N’Zi et du district d’Abidjan pourraient enregistrées d’importantes quantités de pluies qui pourraient causer de nombreux dégâts», indique la SODEXAM appelant les populations à la vigilance.

Une personne est décédée, deux ont été blessées et une autre a été portée disparue après la pluie diluvienne qui s’est abattue sur la capitale économique ivoirienne dimanche dernier.

En 2018, rappelle-t-on, les fortes pluies qui se sont abattues sur la Côte d’Ivoire ont fait de nombreux morts et d’importants dégâts matériels à Abidjan et à l’intérieur du pays.

Le point culminant de ces pluies diluviennes a été enregistré les 18 et 19 juin 2018 avec un bilan de 20 décès dont 18 à Abidjan.