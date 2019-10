Côte d’Ivoire : ouverture des inscriptions aux examens scolaires de la session 2020

Les inscriptions aux examens scolaires de la session 2020 sont ouvertes du lundi 14 octobre au vendredi 13 décembre 2019, délai de rigueur, annonce le ministère ivoirien de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de formation professionnelle dans une note d’information transmise mardi à APA.Les prétendants à la candidature libre se préinscrivent directement sur le site web de la direction des examens et concours (DECO): www.men-deco.org puis déposent leurs dossiers physiques, pour validation dans les directions régionales et départementales de l’éducation nationale (DREN/DDEN).

Les prétendants à la candidature libre en situation de handicap doivent, en outre, impérativement se faire enregistrer dans les structures spécialisées, précise dans cette note, la directrice des examens et concours, Mariam Nimaga-Dosso.

Ces structures spécialisées pour personnes handicapées, ajoute-t-elle, sont l’Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles (INIPA) pour les non-voyants et mal-voyants et l’Ecole ivoirienne des sourds (ECIS) pour les sourds et les mal-entendants.

Mme Dosso conclut en invitant les administrateurs scolaires et les parents de candidats, particulièrement au Certificat d’étude primaire élémentaire (CEPE), à prendre les « dispositions nécessaires» pour permettre l’exécution de la procédure d’inscription dans les délais.