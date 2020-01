Côte d’Ivoire: Ouattara annonce une réforme de la constitution dans le courant du 1er trimestre 2020

Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé lundi à Abidjan une réforme de la constitution ivoirienne dans le courant du premier trimestre de l’année 2020 assurant que « ce n’est pas pour caler qui que ce soit » pour la présidentielle à venir.« Dans le courant du premier trimestre de cette année, je proposerai au parlement des modifications de la constitution de la troisième République pour la rendre plus cohérente et tenir compte des observations que j’ai reçues depuis lors du comité de rédaction de la constitution», a indiqué M. Ouattara qui recevait au palais présidentiel d’Abidjan les membres des institutions de la République venus lui présenter leurs vœux du nouvel an.

« Je voudrais rassurer les uns et les autres qu’il ne s’agit pas de caler qui que ce soit. Comme je l’ai dit, tout le monde pourra être candidat. Je viens d’avoir 78 ans, donc je ne compte exclure personne y compris moi-même», a assuré le chef de l’État ivoirien soulignant qu’en 2020, les réformes institutionnelles vont se poursuivre.

« Pour les élections présidentielles de 2020, nous les souhaitons inclusives, apaisées et consensuelles», a fait savoir auparavant Sarah Sako Fadiga , la vice-présidente du Sénat ivoirien qui s’exprimait au nom des membres des institutions.