Côte d’Ivoire: les lauréats d’un prix des secteurs hydrocarbures et énergie «retenus» mercredi

Les lauréats du Prix de l’innovation des secteurs hydrocarbures et de l’énergie, initié par le ministère ivoirien du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, devraient être « retenus » mercredi après une audition devant un jury, renseigne une note.Dix finalistes ont été sélectionnés sur « plus de 400 inscrits » pour le Prix de l’innovation des secteurs hydrocarbures et énergie, lancé le 16 septembre 2019, par le ministère du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables.

Les candidats ont postulé sur la plateforme www.energie.gouv.ci sur la période du 16 septembre au 16 novembre 2019. Parmi ces dix finalistes retenus, cinq sont issus du secteur des hydrocarbures et cinq autres de celui de l’énergie.

Ils devraient défendre « dans quelques jours » leurs projets devant un jury, souligne la note qui relève que le 18 décembre 2019 seront « retenus deux lauréats, un en hydrocarbures et un en énergie pour être distingués ».

Les projets retenus dans la catégorie énergie sont Cool Hub porté par Ghislain Tanoh, Gestion intelligente des mouvements d’énergie (GIME) projet initié par Yéo Lognigue, Multiprises temporisées conçu par Idrissa Koné, Le générateur à source d’énergie renouvelable de Jacques Delon Akaffou, Smart Mixenergy de Samuel Kouassi Kouamé.

Ceux de la catégorie hydrocarbure Uco biocarburant de Ibrahim Dosso, Fuel Tracker de Serge Assoumou, Application Saman station & gaz de Katienefota Soro, FlexiFirelight cuisinière Eco énergétique de Lambert Kouadio Asman et le projet Kubeko Biogaz de N’Guessan Kombo Ekra.

Chaque lauréat retenu à l’issue de l’audition devant les membres du jury devrait recevoir un chèque de 10 millions de FCFA et un accompagnement du ministère ivoirien du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables.