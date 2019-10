Côte d’Ivoire: le prix du carburant reste inchangé pour le mois d’octobre

Les prix à la pompe du super sans plomb et du gasoil restent inchangés, respectivement à 630 et 615 Fcfa, pour la période du 1er au 31 octobre 2019 en Côte d’Ivoire, renseigne un communiqué de la direction des hydrocarbures transmis mardi à APA.Le litre à l’ambiant pour le super sans plomb indique un coût de 630 Fcfa contre 615 Fcfa pour le litre du gasoil. Quant au pétrole lampant, lui, conserve toujours son prix à 555 Fcfa, le litre à l’ambiant. Et ce, depuis plusieurs mois. Depuis trois mois, le litre de l’essence super est de 630 Fcfa et celui du gasoil moteur à 615 Fcfa.

L’ajustement des prix à la pompe du carburant, en Côte d’Ivoire, se fait chaque mois conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix de ces hydrocarbures sur le marché international.