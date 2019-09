Côte d’Ivoire: la vaccination « obligatoire » chez les enfants de 0 à 11 mois (décret)

La vaccination est désormais «obligatoire » en Côte d’Ivoire chez les enfants de 0 à 11 mois, selon un décret annoncé mercredi par le porte-parole du gouvernement ivoirien Sidi Touré, à l’issue d’un Conseil des ministres à Yamoussoukro.« Ce décret rend obligatoire la vaccination chez les enfants de 0 à 11 mois ainsi que pour les femmes enceintes lors des campagnes de vaccination et pendant la vaccination de routine », a fait savoir le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré.

Il prévoit en outre « des sanctions à l’encontre de tout parent, tuteur ou représentant légal qui refuse délibérément d’assurer la vaccination de son enfant et des sanctions contre tout agent de santé qui ne respecte pas la politique de gratuité de la vaccination, notamment la vente des vaccins », a-t-il dit.

La Côte d’Ivoire qui enregistre toujours des mortalités infantiles, veut réduire le taux en dépit des progrès réalisés. Dans ce contexte, le chef de l’Etat a pris ce décret portant réglementation de la vaccination en vue d’ « assurer la protection des femmes et des enfants contre les maladies les plus meurtrières et qui peuvent être évitées ».