Côte d’Ivoire : Drogba présente son « projet sportif» à Danho Paulin

L’ex-footballeur international ivoirien Didier Drogba a présenté vendredi à Abidjan son « projet sportif » au ministre ivoirien des sports, Danho Paulin au cours d’un entretien, a appris APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.« L’ex-international Didier Drogba a rendu une visite de courtoisie au ministre Paulin Claude Danho, ce vendredi 04 octobre 2019 à son cabinet. A cette occasion, l’ex-capitaine des Eléphants a présenté son projet sportif au patron du sport ivoirien », rapporte ce département ministériel dans une note d’information.

Jeudi, l’ancien buteur de Chelsea ( club de 1ère league anglaise) a été reçu en audience successivement par le président ivoirien Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara. Depuis quelques temps, des médias locaux et même internationaux évoquent de plus en plus l’ambition de l’ex-capitaine des Eléphants footballeurs à diriger la Fédération ivoirienne de football ( FIF).

« Je n’ai jamais dirigé une institution comme la FIF, mais j’ai une expérience dans ce domaine qui n’est pas négligeable. Il faut savoir s’entourer et je pense qu’en Côte d’Ivoire, il y a des personnes très compétentes pour m’accompagner dans ce projet », déclarait Didier Drogba le 12 septembre dernier à Abidjan lors de la 3è édition du CEO Talk HEC Paris.

Après 20 ans de présence dans le football professionnel avec plus de 700 matchs joués et plus de 360 buts marqués en club et en sélection, Didier Drogba qui est âgé de 41 ans, a annoncé sa retraite sportive en novembre 2018. Il s’est alors reconverti en homme d’affaires et dirige aujourd’hui des entreprises.