Congo: un fils Sassou accusé par une ONG de détournement de 50 milions de dollars

L’ONG britannique Global Witness a, dans un rapport rendu public mardi, accusé le fils cadet du président congolais, Denis Christel Sassou Nguesso, d’avoir détourné à son profit plus de 50 millions de dollars (30 milliards de francs CFA) des fonds publics en 2014.

« Au total, en 2014, les entreprises détenues par Denis Christel Sassou-Nguesso ont reçu près de 50,5 millions de dollars qui auraient été détournés des comptes du Trésor congolais », écrit l’ONG britannique spécialisée dans la lutte contre le pillage des ressources naturelles.

« Selon des documents étudiés par Global Witness, le véritable propriétaire du réseau chypriote d’entreprises qui a reçu les 50 millions de dollars du Trésor congolais était Denis Christel Sassou-Nguesso », affirme le rapport.

Les fonds détournés par Denis Christel, 44 ans, auraient servi à mettre en place « une structure d’entreprise complexe et opaque dans plusieurs pays », indique le document.

« Six pays européens différents, les Îles Vierges Britanniques et l’État américain du Delaware ont été impliqués dans ce qui s’avère être une manœuvre de blanchiment d’argent », ajoute le rapport de Global Witness.

« Ces faits ont été découverts. Ils cachent ces choses très bien », a réagi Mariana Abreu de Global Witness pour expliquer le temps pris pour la publication de ce rapport presque cinq années après.

Député d’Oyo (nord), fief de son père Denis Sassou Nguesso qui cumule 35 ans à la tête du Congo, Denis Christel Sassou Nguesso a été jusqu’en 2016 la deuxième personnalité de la puissante Société nationale des pétroles du Congo (SNPC).

Selon une enquête de Global Witness publiée en avril, sa sœur Claudia Sassou Nguesso, 46 ans, députée et également responsable du Département de la communication à la présidence du Congo, aurait reçu près de 20 millions de dollars (12 milliards de FCFA) de fonds publics apparemment détournés et utilisés pour l’achat d’un appartement de luxe dans le Trump Hotel & Tower à New York.

L’homme d’affaires portugais José Veiga « se trouve au cœur de l’apparente stratégie de blanchiment d’argent des Sassou-Nguesso », écrit l’ONG. « Ce célèbre homme d’affaires portugais est connu pour être un homme de main de la famille présidentielle congolaise pour ce qui concerne les entreprises », affirme-t-elle.

A Brazzaville un porte-parole du gouvernement contacté par l’AFP n’a pas souhaité commenter les révélations de Global Witness sur Denis Christel Sassou Nguesso.

Riche en pétrole, le Congo est régulièrement épinglé par des ONG à propos de détournements de fonds impliquant son président ou sa famille.