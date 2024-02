Congo : le gouvernement fait des aspirations de la jeunesse son champ de bataille

C’était l’un des points importants du septième séminaire gouvernemental qui s’est tenu du 09 au21 février 2024, à Brazzaville.

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso dans sont discours d’ouverture, a dévoilé les quatre principaux axes du Programme d’accélération de la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) 2022-2026 et de la prise en charge des aspirations de la jeunesse. Le gouvernement mettra un accent sur sous-programmes pro-jeunes basés sur l’employabilité, l’entrepreneuriat, l’éducation et l’accompagnement des jeunes ; l’accélération de la mise en œuvre des projets du programme d’investissement public ; l’assainissement et résilience des villes et communes ; la mise en œuvre des actions d’urgence humanitaires.

Pour le Premier ministre, au moment où les offres du secteur privé (de plus en plus faibles) sont loin de supplanter les offres de l’administration publique, il revient au gouvernement de promouvoir l’esprit d’entreprise chez les jeunes, en engageant une véritable politique d’auto emploi et de promotion de l’entreprise privée.

Anatole Collinet Makosso a exhorté l’ensemble des membres du gouvernement à redoubler d’efforts et de créativité, affirmant que l’année 2024 doit véritablement être l’Année de la Jeunesse.