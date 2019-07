Congo : 13 morts dans un choc entre deux trains

Une collision entre un train minéralier et un train de voyageurs survenu très tôt ce lundi à la gare de Patras (511 km au sud de Brazzaville), a fait 13 morts et de nombreux blessés, a appris APA auprès des autorités du Chemin de fer Congo-Océan (CFCO).« Les victimes sont en majorité des clandestins qui n’ont pas payé leur billets », a indiqué notre source, soulignant que ce bilan provisoire pourrait s’alourdir dans les prochaines heures vu le nombre important de personnes grièvement blessées.

Cet accident sur le CFCO survient sept mois après la reprise du trafic sur cette voie qui a été paralysée pendant deux ans (2016 et 2018), à cause des affrontements entre l’armée et les ex-combattants ninjas dans la région du Pool au sud de Brazzaville.

La dernière catastrophe enregistrée sur le CFCO avait fait officiellement 53 morts en juin 2010.