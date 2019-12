Colombie: manifestation bruyante et colorée contre le président

Des dizaines milliers de manifestants ont défilé, chanté et fait résonner des casseroles à Bogota dans une manifestation colorée par des artistes, pour protester une fois de plus contre la politique du président de droite colombien Ivan Duque.

Les manifestants s’étaient réunis à l’appel de dizaines d’artistes et musiciens locaux, pour un concert itinérant qui a parcouru environ sept kilomètres dans le centre et le nord de la capitale.

Cette foule impressionnante, et plutôt jeune, a infligé un démenti à tous ceux qui parient sur un essoufflement du mouvement qui exige depuis deux semaines et demie un changement de direction, dans un pays où les inégalités sont fortes.

« Les rues ne se taisent pas », avait tracé une main à la craie sur le goudron.

« Le gouvernement s’est montré indifférent, il ne veut pas nous écouter, il ne veut pas s’asseoir pour discuter, il veut imposer », a expliqué à l’AFP Alejandra Obregron, une étudiante de 27 ans qui disait lutter pour un meilleur accès à l’instruction publique.

Aucun incident n’a été à déplorer, selon les organisateurs.

M. Duque, en fonction depuis l’été 2018 et impopulaire, a tenté de répondre au mouvement par un « Dialogue social » qui n’a jusque-là donné aucun résultat.

Ses opposants réclament entre autres le retrait d’un projet de réforme fiscale, une politique économique plus favorables aux plus défavorisés, des moyens pour l’éducation, le respect de l’accord de paix de 2016 avec l’ex-guérilla des Farc, et la fin des assassinats de militants communautaires.