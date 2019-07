Certification de 31 hauts cadres de l’administration ivoirienne par Sciences Po

Trente et un hauts cadres de l’administration ivoirienne issus de vingt domaines d’expertise ( 20 hommes et 11 femmes) ont été certifiés jeudi à Abidjan par le prestigieux établissement d’enseignement supérieur français, « Sciences Po» au terme d’une formation de cinq mois sur la « mise en oeuvre des réformes», a constaté APA sur place sur la capitale économique ivoirienne.Ce programme, le premier du genre dénommé « Cadres dirigeants Côte d’Ivoire émergente » vise notamment à renforcer les capacités des hauts fonctionnaires ivoiriens sur la mise en oeuvre des réformes et politiques publiques.

« L’enjeu est de disposer d’une administration capable de s’adapter au développement rapide des réformes nécessaires pour soutenir durablement la transformation de notre économie », a expliqué Sansan Kambilé, le garde des sceaux, ministre de la justice et des droits de l’homme qui représentait le chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly.

Selon lui, ce programme de formation qui est à sa première promotion dans le pays, permettra «d’impulser une dynamique interne» au développement des compétences au sein de l’administration ivoirienne.

Poursuivant M. Kambilé a mis en mission au nom du premier ministre ivoirien, les 31 hauts fonctionnaires qui ont reçu chacun un certificat de cette prestigieuse école. « Vous devez être conscients de votre responsabilité et de votre capacité à apporter le changement indispensable à la transformation structurelle de notre pays sur le plan économique et social», a-t-il dit aux certifiés.

« Ce certificat de mise en oeuvre des réformes est un outil d’aide à la décision, un outil favorisant la réflexion préalable à la mise en oeuvre de l’action publique», a fait savoir à son tour, Frédéric Mion, le directeur de Sciences Po, soulignant que cette formation dispensée par son institution s’est déroulée en 5 mois, 24 jours de formation et en 4 sessions.

Avant lui, Anne-Marie Konan Payne, la directrice de ce programme a indiqué que cette formation est « source de valeur et de richesse ».

Le programme « Cadres Dirigeants Côte d’Ivoire émergente » a, entre autres, pour missions de contribuer au perfectionnement continu, coordonné et ciblé des compétences, de l’encadrement supérieur des dirigeants de l’État et de mettre en place et animer la plateforme « Task-Force cadres dirigeants Côte d’Ivoire émergente ».