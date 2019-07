CAN-2019: place aux quarts, et à la VAR!

La revoilà! La VAR, contestée en Afrique après la polémique de la dernière finale de la Ligue des champions, pourra être utilisée à partir des quarts de la CAN qui débutent mercredi. Sur le terrain, à suivre Sénégal-Bénin et Algérie-Côte d’Ivoire.

« Tout le matériel a été réceptionné, les essais ont commencé », a déclaré vendredi le secrétaire général de la CAF Moaz Hajji. Jusque-là, « tout se passe bien. » Et le jour du match?

En Egypte, l’enjeu autour de l’assistance vidéo à l’arbitrage dépasse le fait de savoir si un joueur a touché le ballon de la main, ou si un attaquant était hors-jeu: c’est une partie de la crédibilité de l’organisateur qui se joue.

Le foot africain a été ébranlé par le scandale de la finale retour de C1 entre le Wydad Casablanca et l’ES Tunis fin mai, donnée à rejouer par l’instance après que les Marocains ont quitté le terrain en cours de partie pour protester contre une panne de la VAR.

Si le sort de ce match devrait se finir devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), il en est déjà ressorti un perdant, la Confédération africaine de football (CAF), qui n’a pas encore réussi à faire accepter cette nouvelle technologie sur le Continent.

Pour sa grande vitrine internationale, son président Ahmad Ahmad a voulu temporiser en n’installant la vidéo qu’à partir des quarts, au lieu de la phase de poules. « C’est une mesure de prudence. Les différents pays qui utilisent la VAR ne se précipitent pas d’aller dès le début », a expliqué le Malgache.

– « Un plus » –

Mais pour l’organisation qui s’enorgueillit de la bonne tenue de la plus grande CAN de l’histoire, à 24 pays, le succès ne sera pas total si l’utilisation de la VAR refait jaser, comme ça a été le cas ces dernières semaines lors du Mondial féminin en France et la Copa América au Brésil.

« La VAR nécessite non seulement du matériel mais aussi de l’expertise. Nous sommes en phase aujourd’hui avec tout l’arbitrage africain pour mettre en place des formations pour que ces arbitres puissent être homologués VAR à l’international », a déclaré Hajji. »J’espère que ça va fonctionner jusqu’au bout et qu’il n’y aura pas de problèmes techniques », a estimé le sélectionneur du Bénin Michel Dussuyer, partisan de cette technologie. « L’utilisation de la VAR est un plus pour le football parce que ça vient corriger des injustices. Un jour, ça peut vous servir, l’autre jour, vous desservir. »

Qui va en profiter, qui va protester? Le tableau final, délesté de grands favoris comme le Maroc, l’Egypte et le Cameroun, semble très ouvert. Sans avoir été impressionnants durant la première phase, le Nigeria, face à l’Afrique du Sud mercredi au Caire (21h00), et la Tunisie, contre Madagascar le lendemain (18h00) au stade Al-Salam, sont bien placés pour s’inscrire dans le dernier carré.

Mais tous les regards seront tournés vers le Sénégal et l’Algérie, les deux plus sérieux candidats pour le titre. Les Lions de la Teranga feront face à la surprise béninoise, mercredi (21h00), quand les Fennecs passeront un test face aux imprévisibles Ivoiriens de Nicolas Pépé, jeudi à Suez (18h00).

Le programme des quarts de finale de la CAN-2019 (en heures françaises) qui a lieu en Egypte:

. Quarts de finale

Mercredi

(18h00) Sénégal – Bénin (stade du 30-juin, Le Caire)

(21h00) Nigeria – Afrique du Sud (stade international, Le Caire)

Jeudi

(18h00) Algérie – Côte d’Ivoire (Suez)

(21h00) Madagascar – Tunisie (stade Al-Salam, Le Caire)

. Demi-finales

Dimanche

(18h00) Sénégal ou Bénin – Madagascar ou Tunisie (stade du 30-juin, Le Caire)

(21h00) Algérie ou Côte d’Ivoire – Nigeria ou Afrique du Sud (stade international, Le Caire)

. Match pour la troisième place

Mercredi 17 juillet

(21h00) Perdants des demi-finales (stade Al-Salam, Le Caire)

. Finale

Vendredi 19 juillet

(21h00) Vainqueurs des demi-finales (stade international, Le Caire)

. Déjà joués

Huitièmes de finale

Maroc – Bénin (+) 1-1 a.p. (1-4 aux t.a.b.)

Sénégal (+) – Ouganda 1-0

Nigeria (+) – Cameroun 3-2

Egypte – Afrique du Sud (+) 0-1

Madagascar (+) – RD Congo 2-2 a.p. (4-2 aux t.a.b.)

Algérie (+) – Guinée 3-0

Mali – Côte d’Ivoire (+) 0-1

Ghana – Tunisie (+) 1-1 a.p. (4-5 aux t.a.b.)

(les équipes suivies du signe (+) qualifiées pour le tour suivant)