CAN-2019: Madagascar en quarts, l’aventure des Zébus continue

On n’arrête plus les Zébus. Madagascar, novice à la Coupe de Afrique des nations, est en quarts après avoir éliminé la RD Congo aux tirs au but (2-2, 4 tab à 2), dimanche à Alexandrie.

Sous les yeux du président malgache Andry Rajoelina, qui avait affrété un avion spécial pour les supporteurs, l’équipe sensation de cette CAN a poursuivi son épopée au bout du suspense.

Tout avait parfaitement commencé pour les joueurs du Français Nicolas Dupuis avec le but dès la 9e minute d’Ibrahim Amada sur une frappe limpide. Mais l’ancien joueur de Sochaux et Villarreal Cédric Bakumbu a égalisé de la tête (21e).

En seconde période, l’attaquant de Clermont (L2) et capitaine malgache Faneva Andriatsima a redonné l’avantage aux Zébus (77e) qui ont cru tenir leur qualification jusqu’à…la 90e minute et l’égalisation de Chancel Mbemba.

Sur un corner, le défenseur de Porto a sauté plus haut que tout le monde pour expédier le ballon de la tête au fond des filets et offrir la prolongation aux Léopards congolais, quarts-de-finalistes de la dernière édition et troisièmes en 2015.

– Morel a enfin joué –

Mbemba a eu la balle du 3-2 à la 100e minute sur une action similaire. Enorme détente à nouveau, puis tête, cette fois repoussée par la main ferme du gardien malgache Melvin Adrien.

Lors de la deuxième période de la prolongation, le Lyonnais Jérémy Morel, pas encore aligné jusqu’ici en raison d’une entorse à une cheville, est entré en jeu pour disputer ses premières minutes dans la compétition avec les Malgaches.

Toujours à égalité à la fin des 120 minutes, les deux équipes ont donc dû en passer par les tirs au but. Les Zébus ont parfaitement assuré dans cet exercice quand deux des cadres de la RDC Marcel Tisserand et Yannick Bolasie ont expédié leurs frappes largement au-dessus du but.

Formation la plus âgée du tournoi (28,7 ans de moyenne d’âge), mais complètement inexpérimentée à la CAN, les Malgaches s’offrent un cinquième match en Egypte. Ce sera contre le Ghana ou la Tunisie. Les « vieux » zébus apprennent vite.