CAN 2019 : battus par l’Algérie 1-0, les Lions perdent le choc de la poule C

Les Lions du Sénégal ont été battus jeudi soir 1-0 par l’Algérie et cèdent du coup la première place de la poule C aux Fennecs, d’ores et déjà qualifiés en huitième de finale de la CAN avant leur troisième et dernier match prévu lundi.Le but algérien a été inscrit en deuxième période (49e) par Mohamed Youcef Belali, marquant d’un plat du pied du gauche sur une passe de Feghouli.

Les deux sélections jouaient leur deuxième match dans la poule C. Et avec cette victoire l’Algérie totalise six points, suffisant pour se retrouver en huitième avant de rencontrer lundi (19h) la Tanzanie à la même heure du match du Sénégal contre le Kenya.

Les protégés d’Aliou Cissé, privés contre l’Algérie de trois titulaires : Ismaila Sarr, Gana Guèye et Salif Sané blessés, se retrouvent ainsi sous pression.

Pour cette rencontre, ils n’ont pas eu la même facilité que contre la Tanzanie.

Les Lions ont été dominés tactiquement par les Fennecs algériens, emmenés par le sélectionneur Jamel Belmadi qui a contenu le bloc sénégalais avec ses stars, tels que Sadio Mané qui a livré son premier match dans cette CAN après sa suspension contre la Tanzanie.