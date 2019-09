Cameroun : vers l’exécution du troisième C2D pour lutter contre la pauvreté

Le troisième Contrat de désendettement et de développement (C2D), liant le Cameroun à la France, vise à booster la croissance indispensable à la création d’emplois dans ce pays de l’Afrique centrale, a confié, lundi à APA, la Coordinatrice du secrétariat technique d’appui (Stade-C2D), Berthe Jeanine Tsafack.« L’approfondissement des programmes ruraux déjà engagés viendra accélérer la transition vers une agriculture professionnelle génératrice d’emplois et de revenus. Dans le même temps, la poursuite des projets urbains devra contribuer à renforcer plusieurs cités dans leur rôle de moteur économique local. Ces deux volets donnent corps à une vision de campagnes dynamiques connectées à des villes modernes par des chaînes de valeurs transformant les produits de la terre en produits commerciaux », a expliqué Berthe Jeanine Tsafack.

Le Contrat de désendettement et de développement (C2D) est un mécanisme d’annulation de la dette consistant à convertir la somme due en projets de développement. Le troisième accord de désendettement et de développement est doté d’une enveloppe de près de 400 milliards F CFA là où le premier s’élevait à 352,7 milliards F CFA et le deuxième à 214 milliards F CFA.

Pour réduire la pauvreté et atteindre la croissance inclusive au Cameroun, ce programme bénéficie de l’accompagnement de l’Agence Française de Développement (AFD). Toutefois, les responsables du C2D notent que l’exécution du troisième contrat est aujourd’hui plombée par la crise sécessionniste anglophone sévissant depuis fin 2016 dans des régions du nord-ouest et du sud-ouest.

Au terme du troisième et dernier C2D, près de 1000 milliards F CFA auront été investis au Cameroun afin d’amoindrir la pauvreté, de garantir une meilleure santé des citoyens, d’améliorer les infrastructures et d’impulser le développement.