Cameroun : près de 139 000 candidats à l’épreuve du baccalauréat général

Au total 138 583 candidats affrontent depuis ce lundi les épreuves écrites du baccalauréat de l’enseignement général, contre 115 359 candidats pour l’année dernière, soit une hausse de 23 226 candidats, rapportent les chiffres obtenus auprès de l’Office du baccalauréat du Cameroun (OBC).Cette augmentation s’explique, entre autres, par le nombre plus accru de candidats venus des régions de l’Extrême-nord qui font les frais des attaques terroristes de Boko Haram et des régions anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest en proie à des violences sécessionnistes.

« Beaucoup d’élèves qui n’ont pu composer l’année dernière ont rejoint des zones plus sécurisées et ont pu poursuivre normalement leurs études », indique l’OBC.

Pour ce premier diplôme universitaire sanctionnant la fin du cycle secondaire, les candidats composent dans 297 sous-centres répartis dans les dix régions du pays. Selon les organisateurs, toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement des examens.

« Les épreuves ont été acheminées à temps. Tout se passe sous la supervision des chefs de centre. Les chefs chargés de mission sont également sur le terrain », a confié à APA le chef de la division des Examens à l’Office du baccalauréat du Cameroun, Samuel Dechamfort Nsongan.

La numérisation du processus de certification devrait apporter un plus dans l’organisation générale des examens officiels cette année, un processus qui va de la composition à la publication des résultats en passant par la correction, soutiennent des sources auprès de l’OBC.