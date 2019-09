Cameroun : pas d’engouement pour les inscriptions sur les listes électorales

Elections Cameroon (Elecam), l’organe en charge de la gestion des scrutins et des consultations référendaires, a enregistré 433.873 nouveaux inscrits sur les listes électorales entre le 2 janvier et le 31 août 2019, selon les chiffres de cette instance parvenus jeudi à APA.En termes de proportions, les jeunes représentent 69,23% des enrôlés pour un total de 59,65% d’hommes et 40,35% de femmes. Ces données, communiquées avant les opérations de toilettage et donc de suppression des doublons, sont susceptibles d’être revues à la baisse.

Ils portent néanmoins à un peu plus de 7,1 millions le nombre total d’inscrits sur les listes électorales, pour un pays comptant près de 24 millions d’âmes. Ces réalités semblent traduire un certain désintérêt des citoyens, vis-à-vis de la politique.

Cette assertion est renforcée par les données d’Elecam, concernant l’élection présidentielle du 7 octobre 2018 où, sur quelque 6,6 millions d’inscrits, environ 3,5 millions de Camerounais se sont rendus aux urnes pour un taux de participation de 53,85%.