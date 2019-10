Cameroun : mort suspecte d’un séparatiste anglophone, récemment repenti

Le corps sans vie de Polycarpe Ikom Bah, un leader séparatiste anglophone qui s’était repenti il y a une dizaine de jours, a été retrouvé jeudi matin dans la localité camerounaise de Wum (Nord-Ouest) située à quelque 450 kilomètres de Yaoundé, a appris APA de sources concordantes jointes au téléphone.Selon toute vraisemblance, il aurait été nuitamment enlevé par d’anciens camarades de lutte, qui l’ont traîné hors de son domicile avant de l’assassiner et d’abandonner sa dépouille dans un terrain vague de son quartier, Zongokwo.

Lors d’une réunion tenue mercredi par les autorités dans le chef-lieu de la région, Bamenda, Polycarpe Ikom Bah, présenté comme un «ex-un général ambazonien», avait publiquement pris la parole et dit son désir d’intégrer le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réinsertion (Cnddr), un organisme récemment mis sur pied par le gouvernement. Aux responsables administratifs qui lui proposaient des mesures de protection, il avait rassuré qu’il n’avait rien à craindre dans son fief.

Cet assassinat présumé intervient au moment où une vague de violences s’empare de nouveau des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où le gouvernement entendait ramener la sérénité après le Grand dialogue national tenu du 30 septembre au 4 octobre dans la capitale, Yaoundé.

Mercredi en effet dans la deuxième région citée, des passagers d’un autobus de transport interurbain en commun ont été agressés à proximité de la ville de Kumba par un groupe d’hommes armés, qui les ont entièrement dépouillés de leurs biens.

En début de semaine, déjà, un groupe d’assaillants lourdement armés avait fait irruption dans les installations de la Cameroon Development Corporation (CDC) à Tiko, localité sise non loin de là, blessant grièvement six ouvriers et en enlevant quatre.