Cameroun : Lukoil pressenti pour la reconstruction de la société de raffinage

Les officiels camerounais, au récent sommet Russie-Afrique de Sotchi, se sont entretenus avec les responsables du groupe Lukoil en vue de la reconstruction et de l’extension de la Société nationale de raffinage (Sonara), victime d’un grave incendie en fin mai dernier, a appris APA mardi de source autorisée au ministère de l’Eau et de l’Énergie (Minee).Une mission d’experts dudit groupe est à cet effet attendue au Cameroun dans les prochains jours, en vue d’évaluer l’ampleur de la tâche et fixer les priorités. Construite en 1981, cette unité industrielle de type «simple», basée dans la cité balnéaire de Limbe (Sud-Ouest) à quelque 350 kilomètres de la capitale, Yaoundé, n’était pas adaptée à raffiner le pétrole de type «lourd» produit par le pays, et devait importer des bruts plus légers notamment de Guinée Équatoriale.

Lors de l’incendie, la Sonara dont l’État du Cameroun détient 96% du capital, contre 4% pour Total Outre-Mer, était en phase d’extension en vue de rendre son plateau technique compatible à la production locale. Sa réhabilitation pourrait, selon des spécialistes, coûter au moins 4000 milliards FCFA.

Dans la foulée des contacts de Sotchi, le patron du Minee, Gaston Eloundou Essomba, cité par le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune, a indiqué que d’autres pistes de négociations ont été explorées avec la partie russe afin de permettre l’acquisition des produits pétroliers à des prix compétitifs auprès de Litasco, filiale de Lukoil basée en Belgique.