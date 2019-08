Cameroun : les branchements électriques augmentent de 4,28% (opérateur)

Le Cameroun a enregistré une augmentation de branchements électriques de l’ordre de 4,28% lors des six premiers mois de 2019, ont révélé les chiffres rendus publics mardi par l’opérateur Eneo.Selon le même rapport, le nombre de clients actifs a crû de 7,12% au premier semestre 2019, avec à la clé une légère baisse du nombre de clients dont les branchements sont en attente. Le délai moyen de réalisation d’un branchement est par ailleurs passé de 10 à 3 jours.

Au chapitre de la qualité de service, la filiale du fonds d’investissement britannique Actis affirme que la couverture de la demande est totalement assurée et les délestages en baisse «depuis au moins 3 ans».

Comparé ainsi à 2018, les interruptions dues aux câbles défectueux diminuent de 49% à Douala et à Yaoundé, les métropoles économique et politique. Le taux global de transformateurs brûlés a pour sa part été réduit de 27%, traduisant une baisse du nombre de localités sans électricité.

Selon Eneo, il s’agit du résultat des travaux de remplacement des poteaux critiques par ceux en béton et métalliques, ainsi que le renforcement des câbles sur les principaux tronçons des lignes électriques à hauteur de plus de 2 milliards FCFA.

L’opérateur, dont la capacité d’investissement «est mise à mal du fait de fortes contraintes de trésorerie», signale aussi des anomalies dans son système de facturation qui «restent des points de mécontentement pour les clients», les taux et rythme de traitement des réclamations conséquentes restant «en-deçà des attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante».