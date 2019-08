Cameroun : l’ambassade de Russie confirme des négociations pour la libération des marins enlevés

L’ambassade de Russie au Cameroun a confirmé ce vendredi que des négociations sont en cours pour la libération des huit marins du cargo Marmalaita enlevés, le 15 août dernier, par des pirates dans le golfe de Guinée.« Nous sommes effectivement en contact avec des organisations en charge des négociations avec les ravisseurs, mais ne pouvons en dire davantage en raison du caractère délicat de la situation », a affirmé un diplomate russe joint au téléphone par APA. Ce dernier a, par ailleurs, indiqué que les otages sont en bonne santé.

Le cargo Marmalaita, battant pavillon d’Antigua-et-Barbuda, a été attaqué par des hommes lourdement armés et non identifiés non loin du port de Douala. Selon plusieurs sources, les huit marins dont trois Russes, auraient été kidnappés par des pirates nigérians qui écument le Golfe de Guinée. Les ravisseurs les auraient ensuite conduits vers le Nigeria.