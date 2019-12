Cameroun : Biya limoge le plus vieux directeur de société publique

Le directeur général du Centre national d’études et d’expérimentation du machinisme agricole (Ceneema) du Cameroun, Ernest Roland Ela Evina, en poste depuis 1974, a été limogé vendredi aux termes d’un décret.Plus vieux responsable de société publique du pays, l’octogénaire est remplacé par Mebande Bate, née Ekotto Minkouna Andrée Caroline Mélanie, jusque-là cadre au ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

À la tête d’une entreprise devenue presque fantôme, ses activités n’étant visibles nulle part, M. Ela Evina a battu tous les records de longévité au poste dans le pays.

Il avait réussi à résister à la loi de décembre 1999 portant statut des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, stipulant que les dirigeants et leurs adjoints sont nommés à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration pour une durée de 3 ans, renouvelable 2 fois.