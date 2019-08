Cameroun : 59 milliards de FCFA pour soutenir les victimes de Boko Haram

Le nouveau fonds de stabilisation mis sur pied par la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) destiné à la prise en charge des victimes de la secte terroriste Boko Haram s’élève à 59 milliards de FCFA, a appris APA vendredi auprès de cette structure régionale.Ces fonds mobilisés sont destinés aux victimes des atrocités et des attaques de ce groupe terroriste au Cameroun, au Niger, au Nigeria et au Tchad, renseignent les responsables de CBLT.

Dix ans après le début des attaques terroristes de Boko Haram, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) rapporte que dans les quatre pays cités en sus, cette nébuleuse a déjà fait plus de 70 000 morts et quelque 2,8 millions de déplacés.

Le PNUD soutient par ailleurs que plus de 12,7 millions de personnes ont un besoin urgent d’assistance humanitaire et que la famine aurait touché plus de 200 000 âmes.