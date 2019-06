C1 d’Afrique: l’Espérance Tunis titrée au bout de la confusion

Un match d’une heure seulement, et 90 minutes pour son interruption: l’Espérance Tunis a remporté la Ligue des champions d’Afrique contre le Wydad Casablanca, vendredi soir à Radès, en l’emportant 1-0 en finale retour, à l’issue d’une grande confusion liée à une panne de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

Après l’ouverture du score de Mohamed Youcef Belaïli (42e), l’égalisation de Walid El Karti (60e) a été invalidée par l’arbitre, visiblement pour hors-jeu. Les Marocains ont réclamé la vérification par la VAR. En vain: elle était hors service. Furieux, et échaudés par le match aller déjà marqué par la controverse (1-1), ils ont alors décidé de quitter la pelouse.

Quelques échauffourées ont éclaté et des bouteilles d’eau ont été lancées sur la pelouse, entraînant l’intervention des forces de l’ordre. L’ambiance s’est ensuite calmée, pour laisser place à une longue séquence de temps suspendu, avec d’interminables palabres sur le terrain entre des officiels de la CAF, des membres des staffs et des deux équipes.

Le président de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad, est lui-même descendu de la tribune pour se mêler aux discussions, avant de reprendre sa place.

– Liesse à Tunis –

Les 60.000 spectateurs du stade de Radès, près de Tunis, poursuivaient pendant ce temps-là leurs chants. Les joueurs de l’Espérance sportive de Tunis (EST) ont fait quelques exercices physiques pour ne pas se refroidir, puis ont abandonné, et se sont assis sur la pelouse pour deviser.

Au bout d’une heure et demie, l’expérimenté arbitre gambien Bakary Gassama a retiré sa veste de survêtement, est revenu au centre du terrain et a sifflé la fin définitive du match. Les joueurs de l’Espérance ont alors jubilé, à l’unisson du public.

La Confédération africaine (CAF) a ensuite confirmé sur Twitter ce score de 1-0, et le trophée a finalement été remis aux joueurs de l’Espérance, décrochant la quatrième C1 du club (après 1994, 2011 et 2018), au bout de la nuit – le match avait débuté tard, à 23h00 (21h00 GMT), après la rupture du jeûne musulman.

La liesse s’est vite emparée de Tunis. Dès le coup de sifflet final, des téléspectateurs, dont nombre de femmes, sont sortis dans la rue en hurlant leur joie, et des supporters célébraient le titre en chantant encore des heures après la fin du match. Voitures et motos sillonnaient la ville en klaxonnant et en brandissant le drapeau sang et or de l’EST, et des fans ont afflué vers Bab Souika, le quartier historique du club.

– Réunion d’urgence mardi –

Mais peu avant 04h00 (02h00 GMT), nouveau rebondissement, et après l’interruption du match, une forme de prolongation: la CAF annonçait dans un communiqué que son président avait décidé, « suite aux événements » et « l’arrêt du match », de convoquer « un comité exécutif d’urgence le 4 juin pour débattre des issues réglementaires à réserver à cette rencontre ».

Le match aller de la finale avait déjà été marqué par la confusion, et un sentiment d’injustice pour le Wydad. L’arbitre égyptien Gehad Grisha avait d’ailleurs été suspendu six mois par la CAF pour « performance faible ».

Les ratés de ces deux matches de la compétition phare de clubs en Afrique interviennent alors que se profile la Coupe d’Afrique des nations, disputée en Egypte du 21 juin au 19 juillet.

« Ce qui s’est passé aujourd’hui dans le match entre l’Espérance et Al-Wadad en finale de la Ligue africaine des champions aura un impact négatif sur la réputation du football africain. L’Afrique vit toujours dans un monde isolé de la planète », a twitté Essam El-Hadary, légendaire gardien de l’équipe d’Egypte.