Burkina: sept morts dans un accident de la circulation

Un accident de circulation survenu dimanche soir à l’ouest du Burkina Faso, sur la Route nationale n°1 reliant Ouagadougou à Bobo-Dioulasso a fait sept morts et six blessés, a appris APA lundi de sources concordantes.Selon des témoins, l’accident s’est produit dimanche aux environs de 19 heures 30 mn à Makognadougou, un village situé à une cinquantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, entre un camion-remorque d’immatriculation malienne et un mini car de marque Dina.

Les blessés, précise-t-on, ont été évacués et pris en charge au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Houndé.