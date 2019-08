Burkina : le Cemga dément la rumeur de la baisse du moral des troupes

Le Chef d’Etat-major général des armées (Cemga) du Burkina Faso, dans un communiqué reçu jeudi à APA, a apporté un démenti à la rumeur selon laquelle, le moral des troupes serait très entamé suite à la mort de 24 soldats dans l’attaque de la base militaire de Koutougou située à plus de 200 km au nord de la capitale Ouagadougou.Le Général Moise Miningou, le Chef d’Etat-major général des armées (Cemga) du Burkina Faso a invité ses compatriotes à toujours faire confiance aux forces armées nationales dans la lutte contre le terrorisme.

En plus des 24 morts, l’attaque du détachement militaire de Koutougou a fait 5 disparus et 7 blessés dans les rangs de l’armée burkinabè. Admettant tout de même qu’il y a eu « un ressenti humainement compréhensible » des troupes déployées sur le terrain, M. Miningou a soutenu que cela « ne remet pas en cause la solidarité et la détermination des hommes à tenir haut le flambeau de la nation ».