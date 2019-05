BURIDA : le ministre de la culture annonce le renouvellement des organes dirigeants

Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, a annoncé, vendredi, le renouvellement des instances du Bureau ivoirien de droits de l’auteur (Burida).Selon le communiqué parvenu à APA, à cet effet, « le Ministre de la Culture et de la Francophonie tient à informer les artistes membres du Burida qu’il a instruit le Conseil d’Administration et la Direction générale des dispositions urgentes à prendre pour respecter les échéances des mandats des différents organes dirigeants du Burida dont les renouvellements doivent être observés à date pour éviter une crise organisationnelle »

Dans cette optique, le chronogramme de ces opérations s’établit comme suit : « du 15 au 30 juillet 2019: renouvellement des collèges pour la constitution des membres de l’Assemblée générale; du 15 au 30 août 2019: élections des membres du Conseil d’Administration, Septembre 2019: nomination du Directeur général et Octobre 2019: première réunion budgétaire du Conseil d’Administration », précise M. Bandaman.

Afin de réaliser ces différentes opérations dans la paix et la cohésion et pour prendre en compte les avis, les propositions, les contributions de l’ensemble des artistes, ainsi que des recommandations de l’audit, le ministre Kouakou Bandaman a informé «le Conseil d’Administration et la Direction générale de sa décision de faire précéder la tenue de l’Assemblée générale par l’organisation de Journées de Concertation de l’ensemble des artistes », souligne le texte.

À cet effet, un Comité de sages pour le pilotage et l’organisation des dites journées sera créé et mis en place les jours prochains. Par conséquent, le ministre Bandaman invite « l’ensemble des artistes de Côte d’Ivoire à s’inscrire dans la dynamique du renouvellement des organes du Burida, à apporter leurs propositions et contributions à la consolidation des acquis de leur maison commune, à l’amélioration de ses prestations pour une plus grande satisfaction de toutes et de tous ».

Depuis novembre 2018, suite à une saisine par un Collectif d’artistes sur la gouvernance au Burida, l’Inspection Générale d’Etat a engagé un audit (dont les conclusions sont attendues ces jours-ci selon M. Bandaman) aux fins de vérification des allégations mentionnées.