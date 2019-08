Buhari félicite les D’Tigress pour leur victoire à l’AfroBasket féminin 2019

Le président Muhammadu Buhari a félicité l’équipe nationale féminine de basket-ball du Nigéria, les D’Tigress, pour son sacre à l’issue de l’AfroBasket féminin 2019 où elle a battu en finale le Sénégal, 60-55.«Le Président félicite l’équipe pour la discipline, la maturité et la concentration dont elle a fait preuve tout au long du tournoi, ainsi que pour sa détermination à promouvoir le drapeau nigérian et ses vertus de résistance, de persévérance et de persévérance jusqu’à la victoire », indique un communiqué dont APA a obtenu copie.

« Le Président Buhari, ajoute le communiqué, remercie tous les officiels et le staff technique qui ont permis à l’équipe de remporter le titre, en les exhortant à rester concentrés et à déployer la même énergie dans les prochains tournois mondiaux ».

Environ 15.000 spectateurs ont assisté à la finale disputée dimanche à Dakar Aréna. Avec ce nouveau sacre, le Nigéria est la première équipe à remporter deux titres consécutifs de l’AfroBasket féminin, depuis l’Angola en 2011.