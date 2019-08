Bientôt un « Plan national du numérique » pour la RDC

La République démocratique du Congo aura bientôt un « Plan national du numérique » dont la validation fera l’objet lors d’un atelier de trois jours prévu du 3 au 5 septembre prochain, rapporte la presse présidentielle dans une dépêche reçue à APA.Cet atelier connaîtra la participation de près de 250 délégués issus de milieux divers : secteur du numérique, entreprises publiques et privées, milieux universitaires et de la recherche. On s’attend également à la participation des géants du monde du numérique à

l’instar de Facebook, mais aussi des partenaires techniques et financiers.

Ce « Plan national du numérique » dont le premier draft a été remis lundi dernier au chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi, poursuit plusieurs objectifs notamment celui de moderniser l’administration et de mutualiser les ressources et les infrastructures pour permettre de réaliser des gains significatifs en termes d’efficacité et d’efficience à travers une plateforme numérique.

Il vise également à permettre aux citoyens et aux entreprises d’interagir en ligne avec l’administration publique et les partenaires et à offrir aux usagers des services de meilleure qualité en leur permettant de réduire les coûts et les délais et en leur garantissant un maximum de transparence.

Ce plan vise également à faire du numérique un vecteur du développement économique et humain, une source de productivité et de valeur ajoutée pour les autres secteurs économiques et pour l’administration publique, de positionner la RDC comme un hub technologique sous-régional et de réduire sensiblement la corruption et l’évasion fiscale.

Selon la même source, les quatre piliers de l’ossature du « Plan national du numérique » sont constituées par les infrastructures, la production et l’hébergement du contenu, les usages applicatifs ainsi que la gouvernance et la régulation.