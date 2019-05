Bénin : le gouvernement renforce la sécurité au Parc de la Pendjari

Le gouvernement béninois a décidé de procéder au renforcement de la sécurité au niveau du Parc animalier de la Pendjari, des mesure prises après l’enlèvement de deux touristes français et la mort du guide touristique, Fiacre Gbédji, le 1er mai dernier.Les nouvelles décisions sont le renforcement du nombre de rangers déployés dans le parc ; la synergie d’actions entre les forces armées béninoises et la centaine de rangers de African Parc Network, la mise en place d’un système d’alerte et d’assistance et d’équipement de tous les véhicules de transport de touristes dans le parc, la mise en place radio de communication et de géo localisation, le renforcement du matériel et des équipements des rangers sur le parc ainsi que le renforcement des renseignements autour du parc.

Ces dispositions, selon le Ministère du tourisme visent à définir les stratégies de prévention et de riposte face aux éventuelles attaques des terroristes dans le parc de la Pendjari.

Elles ont été communiquées à l’issue d’une séance de travail entre le Ministre du tourisme, Oswald Homéky, celui du cadre de vie, José Tonato et celui en charge de la défense, Fortunet Nouatin ainsi que le haut commandement de l’armée de terre, les eaux et forêts sans oublier des responsables de African Parc Network.

Étendu sur une superficie de près de 4600 km2, avec plus de 7000 visiteurs par an, le parc animalier de la Pendjari est un vaste domaine naturel qui constitue une merveille du patrimoine touristique béninois.