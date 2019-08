Bénin : le chavirement d’une barque motorisée fait 12 morts

12 morts sur 17 passagers, dont 8 femmes et 4 hommes. Tel est le bilan du chavirement d’une barque motorisée survenue lundi 5 août dernier sur le Lac Ahémé dans la nuit du lundi au mardi.Selon le point fait par Constant Badet, Directeur Départemental Adjoint de la Police Républicaine, « sur les 12 morts, 07 corps ont été déjà identifiés et remis aux familles des défunts pour l’inhumation. Les 5 restants ne sont pas encore identifiés et avec l’autorisation du Directeur Départemental de la santé, leurs corps seront envoyés à la morgue en attendant de retrouver leurs parents ».

Parmi les 5 rescapés, on dénombre 1 bébé de trois mois dont la mère est décédée noyée. Le bébé, d’après les explications du médecin urgentiste aurait ingéré beaucoup d’eau, mais « grâce à l’équipe de la pédiatrie, son état est stable ».

Selon les témoignages, tout serait partie d’une surcharge de la barque motorisée qui a quitté la rive de Bopa centre (Commune de Mono) pour rallier Ahouangbo dans la commune de Kpomasse (Commune de Ouidah), des localités situés dans le centre du Bénin.

Quelques autorités ministérielles, dont le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, se sont rendus sur les lieux du drame, ce mardi pour rendre hommage aux disparus et s’enquérir de l’état de santé des survivants.