Bénin : hausse du trafic au Port autonome de Cotonou

Le Port autonome de Cotonou (Pac) a, pour la troisième fois consécutive, enregistré une hausse d’environ 6 millions de tonnes de son trafic au premier semestre de 2019.Dans un communiqué, l’administration portuaire note que grâce à ses activités, elle contribue à 90% aux échanges commerciaux et jusqu’à 60% au Produit intérieur brut du Bénin. Le Pac contribue aussi entre 80% et 85% aux recettes douanières et entre 45 et 50% aux recettes fiscales.

Cette performance s’explique par les trafics de vrac solide qui a presque doublé, de conteneurs (25 mille tonnes additionnelles comparé à mai 2019) et dans une moindre mesure de vrac liquide (+10.834 tonnes) ».

Ces chiffres comparés à ceux du mois de juin 2018 montrent une forte croissance de 39%. Mieux, « le tonnage global à l’import (transbordement inclus) sur la période cumulée fait près de 5 millions de Tonnes, soit 48% du budget import 2019 ».

Le Port autonome de Cotonou a enregistré, en matière de trafic export, 178.887 tonnes, soit une diminution de 2% par rapport à mai 2019.

Toutefois, on note une progression de 16% avec 782.322 tonnes à mi-parcours de 2019, après accumulation du trafic. Une progression qui représente 55% du budget export 2019, contrairement aux 672.458 tonnes en 2018.

Selon l’administration portuaire, ces volumes se justifient par les exportations de coton, de cajou et de bois.