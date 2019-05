Bénin : 205.733 candidats à l’assaut du BEPC

L’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) a démarré ce lundi matin au Bénin, avec la participation de 205.733 candidats répartis dans les 287 centres de composition ouverts dans le pays.Les candidats pour cette session 2019 sont en augmentation de 10,40% par rapport à ceux de 2018 qui étaient au nombre de 186.352.

En procédant au lancement du BEPC au collège d’enseignement général 1 d’Aplahoué, dans le département du Couffo, le ministre de l’Enseignement secondaire, Mahougnon Kakpo, s’est réjoui de ce que l’année scolaire a pu être menée jusqu’à son terme.

« Cela n’est plus arrivé dans notre pays depuis environ douze ans, une année scolaire pleine et entière, studieuse et apaisée », a-t-il dit, soulignant que « cela mérite non seulement d’être rappelé à notre conscience collective mais aussi d’être lu comme l’indice d’une émergence salutaire de notre pays, comme un chemin sans secousse vers des horizons rassurants de stabilité. »

Toutes les dispositions ont été prises pour une organisation parfaite du BEPC, a en outre affirmé le ministre qui a expliqué l’augmentation des candidats par le fait que «la déscolarisation et la déperdition scolaire ont été cernées ».

Il a loué à ce propos les « efforts inlassables » du Gouvernement, déployés notamment dans la généralisation de l’exonération des frais de scolarité pour les filles du 1er cycle de l’enseignement secondaire général.