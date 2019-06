Au moins 15 humoristes africains attendus à la 10è édition du FIRA à Abidjan

Au moins 15 humoristes issus de 11 pays africains sont attendus à la 10è édition du Festival international du rire d’Abidjan (FIRA) prévue du 6 au 11 août 2019, a indiqué samedi à APA le promoteur de l’événement, l’humoriste Dolo Adama dit Adama Dahico.« Il y a déjà 11 pays, on peut dire qu’ il y a au moins 15 humoristes qui viennent (à Abidjan) parce qu’ il y a des pays qui vont faire venir deux », a dit Adama Dahico, en marge d’une conférence de presse de lancement à l’Institut national supérieur des arts et de l’action culturelle (Insaac) d’Abidjan.

Pour l’édition 2019, des plateaux de spectacles sont prévus dans des communes du District d’Abidjan, notamment à Abobo, à Cocody, à Koumassi, à Marcory, à Attecoubé et à Yopougon, où des jeunes talents dans le domaine de l’humour seront sélectionnés via un casting.

Sur ces plateaux, interviendront gratuitement des humoristes de renom avec ces talents bruts. Pour Adama Dahico, cela vise à révéler des talents à l’Afrique, au monde et à promouvoir l’humour, qui est un métier qui a besoin d’être pratiqué sous un prisme professionnel.

Le FIRA 2019, dira-t-il, se déroulera en deux grandes étapes du 6 au 11 août 2019 à Abidjan autour du thème « Humour et développement durable en Afrique ». Cette thématique a pour but d’éveiller les consciences sur les défis du continent africain.

Aujourd’hui, des « politiques jouent la comédie » à la place des comédiens, a ironisé Adama Dahico, qui à travers l’humour socio-politique veut caricaturer certaines réalités et amener les décideurs et les dirigeants à prendre leurs responsabilités en vue d’un développement durable de l’Afrique.

Comme innovation, les organisateurs ont décidé de faire des scènes dans des communes et du coaching appelés « FIRA OFF », tandis que les prestations traditionnelles prévues au palais de la culture de Treichville, dans le Sud d’Abidjan, sont dénommées « FIRA IN ».

Pour le FIRA IN, trois spectacles sont notamment prévus « Le rire a Show », «La nuit du One man show (casting pour un gouvernement formé avant les élections)» et le mythique spectacle appelé « Le Maquis le Doromikan chez Dahico », une buvette où les meilleurs clients seront célébrés cette année.

Le Maquis le Doromikan, expliquera-t-il, « est un peu l’école de l’humour ivoirien ». Ici, des anciens et des jeunes se mettent ensemble pour créer un spectacle. Pour cette 10è édition, trois prix sont en jeu pour les supers clients: « le décapsulaire d’or, la bouteille d’argent et le verre de bronze ».

Le FIRA réunit chaque année les meilleurs humoristes locaux et d’ailleurs sur une même scène. Cette année, 11 pays africains sont les invités d’honneur : Burkina Faso, Mali, Guinée Conakry, Bénin, Cameroun, Gabon, Congo-Brazzaville, RDC, Tchad, Maroc, Sénégal.

Quelque 20 artistes humoristes et hommes de culture d’autres pays et 40 de la Côte d’Ivoire sont attendus pour la 10è édition du Festival international du rire d’Abidjan dont le budget estimatif est de 108 millions de Fcfa.

Le FIRA est le premier festival d’humour professionnel en Côte d’Ivoire. Il a été créé en 2003, mais après une interruption de 2011 à 2017, le festival a repris son envol en août 2018 avec la 9è édition. L’inscription des jeunes talents dans les mairies est prévue du 24 au eu juin 2019.