Attentat contre l’école militaire de Kaboul: au moins six morts

Au moins six personnes ont été tuées et six autres blessées dans un attentat-suicide visant l’Université de la défense nationale afghane, une école militaire située dans l’ouest de Kaboul, a indiqué la police jeudi.

« L’explosion s’est produite à midi (07H30 GMT) près de la porte d’entrée de l’Université du Maréchal Fahim, au bord de la route », a indiqué dans un communiqué le porte-parole de la police à Kaboul, Firdaws Faramarz.

Le kamikaze à pied « a été repéré par un soldat et s’est fait exploser avant d’atteindre sa cible », a-t-il expliqué.

Selon lui, « d’après les premières informations, six personnes ont été tuées et six blessées ».

L’attentat, survenu à une heure où de nombreux étudiants quittent l’école en cette période de ramadan, n’a pour l’heure pas été revendiqué.

L’académie militaire nationale afghane, fondée en 2005, forme les officiers supérieurs de l’armée.

Une grande annexe de l’université abrite dans une base ultra-sécurisée de nombreux soldats de l’OTAN qui encadrent les cadets afghans.

Plusieurs attaques à la grenade ou d’hommes armés à moto ont ciblé ces dernières semaines des policiers en faction dans la capitale, tandis que les Etats-unis et les talibans sont engagés depuis des mois dans des pourparlers de paix.