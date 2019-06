Attaque à Sobanou : le nombre de morts rabaissé à 35 (officiel)

Le bilan de l’attaque terroriste de dimanche soir à Sobanou dans le centre du Mali est de 35 morts et non 95 morts, annonce le gouvernement malien dans un communiqué publié mercredi.«Le nombre de personnes tuées a été ramené de 95 à 35 (11 adultes et 24 enfants). Ce nombre résulte d’un décompte minutieux effectué par une équipe constituée d’éléments de la protection civile, de médecins légistes, du procureur général de Mopti », souligne le communiqué reçu à APA.

Lundi, soit 24h après le carnage, le gouvernement avait lui-même parlé, dans un premier communiqué, de 95 morts et de 19 portés disparus, un bilan proche de celui donné par le chef de village de Sobanou et le maire de Sangha dont dépend le village attaqué.

Citant le chef de village de Sobanou, le gouvernement soulignait dans son premier communiqué que les 95 tués «correspondaient aux morts et disparus combinés ».

Le deuxième communiqué du gouvernement qui revoit à la baisse le nombre de morts fait suite à la visite à Sobanou du Premier ministre Boubou Cissé. Il était accompagné de plusieurs ministres dont celui de la Défense.