Athlétisme: l’Ivoirien Arthur Cissé vainqueur du meeting de Leverkusen

La nouvelle pépite ivoirienne du sprint mondial, Arthur Gue Cissé a encore fait parler de lui, mercredi soir, à Liverkussen en Allemagne, en remportant la finale du 100 m du meeting Bayer Classics en 9 »93, devant le légendaire Asafa Powell de la Jamaïque (ancien détenteur du record du monde du 100 mètres et 4è athlète le plus rapide de l’histoire de la discipline), améliorant ainsi d’un centième son ancien record personnel et celui de la Côte d’Ivoire (9 »94) qu’il détenait depuis juin 2018.Le jeune ivoirien de 22 ans semble revenir à un très bon niveau après ses piètres performances enregistrées depuis l’ouverture de la saison.

Avec ce nouveau chrono en dessous de la mythique barrière des 10 secondes, Arthur Cissé, vice-champion d’Afrique du 100 m, lance un message fort à deux journées de la fin des phases qualificatives de la Diamond League 2019 et à deux mois près de l’ouverture des 17èmes championnats du monde d’athlétisme, prévus à Doha au Qatar du 28 septembre au 6 octobre 2019.